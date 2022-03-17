Xerox призупинив постачання продукції до Росії
Четвер, 17 березня 2022, 10:40
Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами Xerox призупинив постачання продукції до Росії.
Про це повідомив головний фінансовий директор компанії Ксав'є Хейсс, передає marketwatch.
За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.
Хейсс зазначив, що російський підрозділ не виробляє виручку у великому обсязі, і компанія робить усе, щоб повністю відповідати запровадженим санкціям.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua