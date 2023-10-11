Офіційного дилера "АвтоКрАЗу" визнали банкрутом

Господарський суд Полтавської області 10 жовтня визнав банкрутом колишнього офіційного дилера Кременчуцького автомобільного заводу - ТОВ "Торговий дім АвтоКрАЗ".

Про це повідомляється на сайті Верховного суду, передає liga.net.

Господарський суд Полтавської області відкрив провадження в справі про банкрутство компанії в січні 2020 року.

"АвтоКрАЗ" належав українському бізнесмену Костянтину Жеваго. З листопада 2022 року завод перейшов під державний контроль.

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У 2018 році за позовом Ощадбанку проти ПрАТ "АвтоКрАЗ" також було порушено справу про банкрутство, що стосується кредиту, виданого підприємству ще у 2008 році.

АвтоКрАЗ – найбільший в Україні виробник великовантажних вантажівок – цивільних і військових.

Нагадуємо:

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На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

6 листопада відбулося відчуження активів, серед яких – "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта".

У травні мільярдер Костянтин Жеваго заявив, що планує оскаржити націоналізацію кременчуцького автомобільного заводу "АвтоКрАЗ" і вже готує позов до Верховного Суду.

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