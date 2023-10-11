Експорт екологічно чистих авто з Китаю різко зростає, оскільки ЄС починає розслідування субсидій

Минулого місяця експорт нових електромобілів з Китаю зріс більш ніж удвічі, оскільки зростаючий вплив країни на світовому автомобільному ринку перебуває під тиском Європи та США.

Про це пише Bloomberg.

У вересні китайські автовиробники відправили за кордон 91 тис екологічно чистих автомобілів, зокрема електричні та гібридні, що на 107% більше, ніж роком раніше, показали дані Асоціації легкових автомобілів.

Американська Tesla Inc. посіла перше місце, відправивши на закордонні ринки з її заводу в Шанхаї 30,5 тис авто, одночасно поставивши 43,5 тис автомобілів місцевим клієнтам.

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Дані свідчать, що більша частина решти була забезпечена місцевими автовиробниками, такими як BYD Co. і Shanghai Automotive Industry Corp. Поставки чистіших автомобілів становили 25,4% від загального експорту легкових автомобілів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що минулого місяця Європейська комісія оголосила про розслідування субсидій, наданих китайським урядом промисловості електромобілів, заявивши, що ця підтримка спотворює ринок. Цей крок може призвести до тарифів, близьких до рівня 27,5%, який уже ввели США на китайські електромобілі.

Загальні роздрібні продажі автомобілів з новими енергоспоживанням у Китаї зросли на 22,1% порівняно з роком раніше до 746 тис одиниць у вересні. Незважаючи на досягнення рекорду, річне зростання сповільнюється. Загальний роздрібний продаж легкових автомобілів збільшився на 5% порівняно з минулим роком до 2,02 мільйона одиниць.

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Нагадаємо:

Розслідування ЄС щодо субсидій для електромобілів у Пекіні має на меті захистити його автовиробників від потоку дешевих китайських автомобілів.

Але якщо це призведе до взаємних тарифів, три німецькі виробники авто преміум-класу ризикують зазнати великих втрат.

Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі заявив, що наплив електромобілів з Китаю впливає на рішення щодо відстрочки введення мит на електромобілі, що постачаються між ЄС і Великою Британією.







