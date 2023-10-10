Apple оновить програмне забезпечення iPhone 12, щоб виконати вимоги Франції
Компанія Apple випустить оновлення для iPhone 12, щоб виконати вимоги Франції щодо електромагнітного випромінювання.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що компанія дала пояснення розбіжностей між висновками французьких регуляторів і висновками інших країн, де iPhone 12 був дозволений до продажу.
У статті Apple заявила, що вже більше десяти років iPhone оснащені датчиками, які дозволяють телефону визначати, коли він знаходиться поруч з тілом користувача, щоб утримувати потужність передачі на нижчому рівні. Коли телефон не знаходиться поблизу тіла - наприклад, коли він лежить на столі - пристрій використовує дещо вищий рівень передачі.
Також Apple заявила, що протокол тестування, який використовувався французьким регулятором, не враховував цю особливість. Компанія випустить оновлення програмного забезпечення, яке стане широко доступним для користувачів цього місяця, і яке вимикає технологію розпізнавання тіла, утримуючи телефон на більш низькому рівні потужності передачі весь час.
У Apple додали, що iPhone 12 все ще безпечний у використанні навіть без оновлення програмного забезпечення.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Франція наказала Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірне електромагнітне випромінювання.
Економічна правда.