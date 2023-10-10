У 2023 році громади отримали 109 мільярдів гривень дотацій – Шмигаль

У 2023 році місце громади отримали від держави 109 млрд грн, у вересні сума трансфертів склала 16,9 млрд грн.

Про це повідомив під час засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, у вересні громади отримали від держави 16,9 млрд грн трансфертів: базової, додаткової, реверсної та інших дотацій. Загалом у 2023 році сума дотацій склала понад 109 млрд грн.

"У 2024 році влада на місцях отримає понад 300 млрд грн. Також на місцях залишаться вже накопичені кошти. За 9 місяців 2023 року залишки на рахунках місцевих бюджетів збільшилися майже на 88 млрд грн і склали понад 203 млрд грн", – зазначив Шмигаль.

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Прем’єр додав, що переспрямування військового ПДФО на дрони, військову техніку й боєприпаси дозволить Україні мати власну потужну та надійну зброю.

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Нагадаємо:

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За 7 місяців 2023 року з місцевих бюджетів громад, які Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення, витратили 5,1 мільярда гривень. У 2022 році загальні видатки з цих бюджетів становили 14 млрд грн.