Всі розділи
Укр / Рус

У 2023 році громади отримали 109 мільярдів гривень дотацій – Шмигаль

Вівторок, 10 жовтня 2023, 20:40 - Ігор Пилипів

У 2023 році місце громади отримали від держави 109 млрд грн, у вересні сума трансфертів склала 16,9 млрд грн. 

Про це повідомив під час засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, у  вересні громади отримали від держави 16,9 млрд грн трансфертів: базової, додаткової, реверсної та інших дотацій. Загалом у 2023 році сума дотацій склала понад 109 млрд грн. 

"У 2024 році влада на місцях отримає понад 300 млрд грн. Також на місцях залишаться вже накопичені кошти. За 9 місяців 2023 року залишки на рахунках місцевих бюджетів збільшилися майже на 88 млрд грн і склали понад 203 млрд грн", – зазначив Шмигаль.

Реклама:

Прем’єр додав, що переспрямування військового ПДФО на дрони, військову техніку й боєприпаси дозволить Україні мати власну потужну та надійну зброю.

Також читайте: Другий бюджет війни. Звідки Україна братиме гроші у 2024-му. Аналіз проєкту

Нагадаємо:

Реклама:

За 7 місяців 2023 року з місцевих бюджетів громад, які Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення, витратили 5,1 мільярда гривень. У 2022 році загальні видатки з цих бюджетів становили 14 млрд грн.

Шмигаль бюджет фінанси місцеві бюджети
Реклама:
Матеріали за темою
Уряд спростив імпорт сировини для боєприпасів і бойових частин дронів 10 жовтня 2023, 18:37
Уряд зареєстрував нові індустріальні парки на Дніпропетровщині та Івано-Франківщини 8 жовтня 2023, 17:20
За рік понад 200 українських компаній почали розробку безпілотників – Шмигаль 7 жовтня 2023, 10:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті