Huawei закриває в Росії підрозділ на 2 тисячі людей – ЗМІ

Китайський виробник електроніки Huawei закриває в Росії підрозділ корпоративних продажів систем зберігання даних і телекомунікаційного обладнання - там працювали близько 2 тис осіб, яким запропонували перевестися в країни СНД або звільнитися.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

При цьому постачальник зберігає в Росії центри розробок перспективних технологій.

За словами джерелагазети, з 1 січня Huawei закриває підрозділ Enterprise Business Group, який відповідав за постачання рішень у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ, системи зберігання даних, телекомунікаційне обладнання та ін.) для корпоративних клієнтів.

За словами співрозмовника, частина співробітників отримала пропозиції перевестися в країни СНД, інші будуть звільнені.

Співрозмовник видання, близький до компанії, підтверджує, що більша частина співробітників залишає підрозділ, але офіс збережеться номінально: "Компанія готова повернутися, якщо активні бойові дії в Україні припиняться".

Загалом продажами ІКТ-рішень у РФ займалося близько 2 тис осіб, додає джерело "Комерсанта".

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Офіси продажів Huawei, включно з Enterprise Business Group, розташовані в Москві, свідчать дані з офіційної сторінки компанії на сайті HeadHunter.

За словами співрозмовника "Комерсанта", Huawei зберігає в РФ центри досліджень і розробок (R&D, розташовані в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді та Новосибірську; займаються розробкою технологій стандарту зв'язку 5G, технологією обробки й генерації мови, комп'ютерним зором, системами доповненої та віртуальної реальності, машинним навчанням і т. д.).

У листопаді "Ведомости" повідомляли, що Huawei розділяє Enterprise на країни СНД і РФ.

При цьому таке рішення Huawei пов'язане з ризиками вторинних санкцій, оскільки обладнання може використовуватися в держсекторі, каже співрозмовник на телекомунікаційному ринку.

За його словами, продукція, ввезена через так званий "паралельний імпорт", може мати обмеження в роботі софта для регіону, тому присутність Huawei на ринку ІКТ-рішень "поступово скорочуватиметься".

Джерело видання заявило, що компанія зберігає в РФ бізнес продажів споживчої електроніки (смартфони, ноутбуки та ін.) і мобільних сервісів AppGallery. У Huawei відмовилися від коментарів.

Економічна правда