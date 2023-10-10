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Вакансій побільшало, але бракує кадрів: що відбувається на ринку праці 

Вівторок, 10 жовтня 2023, 10:07 - Анастасія Дячкіна

У вересні 2023 року роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з серпнем, вакансій побільшало на 3%.

Про це свідчать дані Work.ua. 

Географія ринку праці також стабільна: до пʼятірки областей з найбільшою кількістю вакансій знову увійшли Київська (34 574), Дніпропетровська (10 153), Львівська (9 994), Одеська (7 092) та Харківська (3 852).

Категорії, у яких шукачам пропонують найбільше вакансій, і далі нарощують кількість пропозицій. 

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У яких категоріях найбільше вакансій: 

  • "Сфера обслуговування" (20 тис вакансій, приріст +4%);
  • "Робочі спеціальності, виробництво", (+4%, 19 685);
  • "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768);
  • "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836);
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300);
  • "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944). 

На початку осені простежується тенденція: бізнес готується до піку продажів, які традиційно припадають на кінець року. Тож бізнес активно шукає фахівців з маркетингу: кількість вакансій у категорії "Маркетинг, реклама, PR" збільшилась на 5% проти серпня (5 745 вакансій).

 
Work.ua

 

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Загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме у вересні, досягла майже 336 тис. Це на 4% менше порівняно з серпнем. 

Через те, що все менше людей шукає роботу, а вакансій стає більше, середня кількість відгуків на вакансію очікувано знижується. За місяць цей показник впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки.

 
Work.ua

Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.

Нагадаємо: 

Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишалися працювати на тій же роботі, що й до війни.



ринок праці робота
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