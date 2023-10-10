Вакансій побільшало, але бракує кадрів: що відбувається на ринку праці
У вересні 2023 року роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з серпнем, вакансій побільшало на 3%.
Про це свідчать дані Work.ua.
Географія ринку праці також стабільна: до пʼятірки областей з найбільшою кількістю вакансій знову увійшли Київська (34 574), Дніпропетровська (10 153), Львівська (9 994), Одеська (7 092) та Харківська (3 852).
Категорії, у яких шукачам пропонують найбільше вакансій, і далі нарощують кількість пропозицій.
У яких категоріях найбільше вакансій:
- "Сфера обслуговування" (20 тис вакансій, приріст +4%);
- "Робочі спеціальності, виробництво", (+4%, 19 685);
- "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768);
- "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836);
- "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300);
- "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).
На початку осені простежується тенденція: бізнес готується до піку продажів, які традиційно припадають на кінець року. Тож бізнес активно шукає фахівців з маркетингу: кількість вакансій у категорії "Маркетинг, реклама, PR" збільшилась на 5% проти серпня (5 745 вакансій).
Загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме у вересні, досягла майже 336 тис. Це на 4% менше порівняно з серпнем.
Через те, що все менше людей шукає роботу, а вакансій стає більше, середня кількість відгуків на вакансію очікувано знижується. За місяць цей показник впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки.
Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.
Нагадаємо:
Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишалися працювати на тій же роботі, що й до війни.