Менше половини українців залишилися працювати на своїх місцях після початку війни

Станом на вересень 2023 року менше половини українців залишалися працювати на тій же роботі, що й до війни.

Це показало 24-те загальнонаціональне опитування "Україна в умовах війни", яке проводилося соціологічною групою "Рейтинг" з 5 по 7 вересня.

Так, лише 44% з тих, хто працював до війни, залишилися працювати на своїх звичних робочих місцях. 14% опитаних – працюють частково або віддалено. 15% – знайшли нове місце роботи.

Чверть опитаних до цього часу не працює. Водночас спостерігається зменшення тих, хто не має роботи.

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Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених.

Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

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Було опитано 1000 респондентів.