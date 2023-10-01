Адвокат Арно каже про безпідставність звинувачень у відмиванні грошей

Бернар Арно Фото: Bloomberg

Адвокат французького мільярдера Бернара Арно Жаклін Лаффон заявила, що звинувачення у можливому відмиванні грошей "настільки ж абсурдні, наскільки і безпідставні".

Про це пише Bloomberg.

Як повідомила 29 вересня газета Le Monde, прокуратура Парижа заявила, що розслідує можливе відмивання грошей за участю Арно і російського бізнесмена Миколи Саркісова.

Розслідування пов'язане з нерухомістю на ексклюзивному гірськолижному курорті Куршевель.

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"Операція, яка була проведена з метою розширення готелю Cheval Blanc в Куршевелі, добре відома і була здійснена з дотриманням законів", - заявила Жаклін Лаффон.

Le Monde написала, що Саркісов купив низку об'єктів нерухомості в Куршевелі в 2018 році через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно. Стверджується, що власник конгломерату LVMH заплатив Саркісову близько 20 мільйонів євро за активи, а Саркісов нібито отримав прибуток від угод у розмірі близько 2 мільйонів євро.

За даними Le Monde, слідчі заявили, що транзакції мали на меті приховати походження коштів і особу кінцевого покупця. Паризька прокуратура відмовилася коментувати деталі справи.

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"Хто може серйозно уявити, що Бернар Арно, який за останні сорок років побудував провідну французьку та європейську компанію, буде займатися відмиванням грошей для розширення готелю?

Я не думаю, що хтось може не помітити абсурдність цих звинувачень", - заявила адвокат Арно.

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Економічна правда