Адвокат Арно каже про безпідставність звинувачень у відмиванні грошей
Адвокат французького мільярдера Бернара Арно Жаклін Лаффон заявила, що звинувачення у можливому відмиванні грошей "настільки ж абсурдні, наскільки і безпідставні".
Про це пише Bloomberg.
Як повідомила 29 вересня газета Le Monde, прокуратура Парижа заявила, що розслідує можливе відмивання грошей за участю Арно і російського бізнесмена Миколи Саркісова.
Розслідування пов'язане з нерухомістю на ексклюзивному гірськолижному курорті Куршевель.
"Операція, яка була проведена з метою розширення готелю Cheval Blanc в Куршевелі, добре відома і була здійснена з дотриманням законів", - заявила Жаклін Лаффон.
Le Monde написала, що Саркісов купив низку об'єктів нерухомості в Куршевелі в 2018 році через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно. Стверджується, що власник конгломерату LVMH заплатив Саркісову близько 20 мільйонів євро за активи, а Саркісов нібито отримав прибуток від угод у розмірі близько 2 мільйонів євро.
За даними Le Monde, слідчі заявили, що транзакції мали на меті приховати походження коштів і особу кінцевого покупця. Паризька прокуратура відмовилася коментувати деталі справи.
"Хто може серйозно уявити, що Бернар Арно, який за останні сорок років побудував провідну французьку та європейську компанію, буде займатися відмиванням грошей для розширення готелю?
Я не думаю, що хтось може не помітити абсурдність цих звинувачень", - заявила адвокат Арно.
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Економічна правда