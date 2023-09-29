Власника LVMH Арно підозрюють у відмиванні коштів: справа пов'язана з росіянином

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Прокуратура Парижа перевіряє угоди засновника LVMH французького мільярдера Бернара Арно з російським бізнесменом на предмет можливого відмивання коштів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на газету Le Monde.

Розслідування щодо Бернара Арно та Миколи Саркісова стосується операцій, пов'язаних з майном на ексклюзивному гірськолижному курорті Куршевель.

Французька газета повідомила, що Саркісов купив у 2018 році ряд об’єктів нерухомості в Куршавелі через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно. Стверджується, що генеральний директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заплатив Саркісову близько 20 мільйонів євро (21,2 мільйона доларів) за володіння активами, а Саркісов нібито отримав від угод близько 2 мільйонів євро.

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Слідчі заявили, що транзакції приховують походження коштів і особу кінцевого покупця, Арно.

Прокуратура Парижа відмовилася коментувати подробиці справи. Представники Арно та Саркісова також не коментують справу.

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Нагадуємо:

У липні гендиректор Tesla і SpaceX, власник Twitter Ілон Маск повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, який оновлюється в режимі реального часу. Таким чином він змістив із першого місця керівника групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно