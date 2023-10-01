У Нідерландах з 1 жовтня заборонили видобуток на найбільшому газовому родовищі в Європі

У Нідерландах з 1 жовтня зупинили видобуток на найбільшому в Європі Гронінгенському газовому родовищі.

Про це повідомляє компанія NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), яка є оператором родовища, передає RTV Noord.

"О 06:00 ранку 1 жовтня газовий кран в Гронінгені був перекритий. Через шістдесят років видобуток газу на родовищі завершився", - йдеться в повідомленні.

Причиною закриття родовища стали часті антропогенні землетруси, пов'язані з його розробкою.

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"Ми все частіше зіштовхувалися із землетрусами. Тож, закриття родовища Гронінген стало неминучим", - наголосили в NAM.

Наразі йдеться про консервацію Гронінгена, і в разі сильних морозів родовище можуть тимчасово відкривати.

Проте вже на початку тижня, що минає, родовище видавало за добу лише 2 млн кубометрів газу. Для порівняння, у період розквіту в 1970-х роках на родовищі видобували по 350 млн куб. м газу на добу.

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Остаточне закриття заплановане на 1 жовтня 2024 року.

Нагадуємо:

Оператор родовища – компанія NAM, створена Shell і Exxon Mobil.

Родовище Гронінген було відкрите 1959 року. Упродовж шістьох десятиріч родовище було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи.

У 2023 році запаси газу в сховищах ЄС сягнули максимального рівня за всю історію спостережень.