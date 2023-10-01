У Нідерландах з 1 жовтня заборонили видобуток на найбільшому газовому родовищі в Європі
У Нідерландах з 1 жовтня зупинили видобуток на найбільшому в Європі Гронінгенському газовому родовищі.
Про це повідомляє компанія NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), яка є оператором родовища, передає RTV Noord.
"О 06:00 ранку 1 жовтня газовий кран в Гронінгені був перекритий. Через шістдесят років видобуток газу на родовищі завершився", - йдеться в повідомленні.
Причиною закриття родовища стали часті антропогенні землетруси, пов'язані з його розробкою.
"Ми все частіше зіштовхувалися із землетрусами. Тож, закриття родовища Гронінген стало неминучим", - наголосили в NAM.
Наразі йдеться про консервацію Гронінгена, і в разі сильних морозів родовище можуть тимчасово відкривати.
Проте вже на початку тижня, що минає, родовище видавало за добу лише 2 млн кубометрів газу. Для порівняння, у період розквіту в 1970-х роках на родовищі видобували по 350 млн куб. м газу на добу.
Остаточне закриття заплановане на 1 жовтня 2024 року.
Нагадуємо:
Оператор родовища – компанія NAM, створена Shell і Exxon Mobil.
Родовище Гронінген було відкрите 1959 року. Упродовж шістьох десятиріч родовище було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи.
У 2023 році запаси газу в сховищах ЄС сягнули максимального рівня за всю історію спостережень.