Запаси газу в сховищах ЄС є максимальні за всю історію спостережень

Рівень запасів газу в сховищах Європи досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень і продовжує зростати далі.

Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Активно продовжують формувати запаси країни, які поки що відстають від нормативу 90%, який має бути досягнутий на початок сезону відбору. Це, зокрема, Франція, Румунія та минулорічний аутсайдер Латвія.

Водночас країни, які перевищили показник заповненості 92% від ємності резервуарів зберігання, проводять закачування вже доволі помірними темпами.

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Поточний рівень запасів сягнув 92,65% - це на 12 відсоткових пунктів вище за середній показник на ті самі дати за останні п'ять років, повідомляє Gas Infrastructure Europe.

Загалом показник запасів перебуває на максимальному рівні на відповідну дату за історію спостережень GIE.

Водночас Європейські термінали з приймання СПГ у липні працювали із середньою продуктивністю 56%, з початку серпня завантаження становить лише 50%. У перерахунку на добу серпневий імпорт СПГ може бути мінімальним з 2021 року.

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Тривають також поставки російського газу.

За повідомленнями Оператора ГТС України" (ОГТСУ) останні заявки від "Газпрому" на транспортування становлять 42,4 млн куб. м на добу. Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу в ГТС країни - газовимірювальній станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявку не прийнято.

Оприлюднена номінація є максимальною технічно можливою на цьому напрямку заявкою з урахуванням усіх запроваджених українською стороною обмежень.

Спотова ціна газу в Європі у вівторок упала на 9%. Контракт із постачанням "на день наперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $396 за тисячу кубометрів.

Помітний стабільний розрив цін на СПГ в Азії порівняно з Європою. Жовтневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) торгується на рівні $478; ф'ючерс на СПГ, який постачають до Північно-Західної Європи (LNG North West Europe Marker), - $432.