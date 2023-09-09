Лідери G20 закликали відновити "зернову угоду"
Лідери країн Групи двадцяти (G20) опублікували спільне комюніке, у якому закликали до відновлення "зернової угоди".
Про це йдеться у спільній декларації саміту G20.
Загалом спільний документ містить 83 абзаци і 37 сторінок, які включають теми від енергетики до війни в Україні.
Щодо блокування РФ українських портів, у заяві міститься заклик до повної, своєчасної та ефективної реалізації зернової угоди для забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства, добрив і сировини з України та РФ.
Також Учасники саміту закликали припинити атаки на інфраструктуру, яка має значення для експортування зерна.
Нагадаємо:
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити зернову угоду.
Раніше Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".
Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".
Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.