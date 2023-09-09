Лідери G20 закликали відновити "зернову угоду" 

Лідери країн Групи двадцяти (G20) опублікували спільне комюніке, у якому закликали до відновлення "зернової угоди".

Про це йдеться у спільній декларації саміту G20.

Загалом спільний документ містить 83 абзаци і 37 сторінок, які включають теми від енергетики до війни в Україні.

Щодо блокування РФ українських портів, у заяві міститься заклик до повної, своєчасної та ефективної реалізації зернової угоди для забезпечення негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства, добрив і сировини з України та РФ.

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Також Учасники саміту закликали припинити атаки на інфраструктуру, яка має значення для експортування зерна.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити зернову угоду.

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Раніше Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.