Ердоган закликає G20 піти на компроміс з РФ щодо зернової угоди – ЗМІ

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити зернову угоду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання, посилаючись на трьох турецьких чиновників, зазначає, що Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd's і знову підключити Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Очікується, що члени G-20 скажуть про важливість зернової угоди для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закличуть до припинення "військових руйнувань" або інших атак на відповідну інфраструктуру.

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Крім того, вони закликатимуть до "негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/ресурсів з РФ та України.

За словами турецьких чиновників, Туреччина каже своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди - це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує Москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запасні частини до них.

Додається, що зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США і Європі, а прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається в балансуванні після вторгнення Москви в Україну. Туреччина прагне відновити поставки в рамках угоди, підтриманої ООН, з якої Москва вийшла в липні.

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Також Україна веде переговори з Румунією та Болгарією про альтернативний морський маршрут, який би проходив з українських портів через румунські територіальні води. Однак цей маршрут потенційно може покрити лише частину потреб.

Нагадаємо:

Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.