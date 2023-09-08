Президент Євроради назвав "відверто скандальними" атаки РФ на порти України після виходу із зернової угоди 

Росія має припинити блокаду й обстріли українських портів, оскільки блокада експорту українського зерна ставить під загрозу голоду життя близько 250 млн осіб у країнах, що розвиваються.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції перед початком зустрічі G20 у п'ятницю в Нью-Делі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Безпосередньо зараз Росія продовжує атакувати суверенну державу - Україну, вбиваючи людей, руйнуючи міста. Тому ЄС надалі рішуче підтримуватиме Україну та чинитиме дедалі жорсткіший тиск на Росію. Кремлівська війна вражає життя далеко за межами України, включно з Південною Азією. Понад 250 млн осіб постають перед гострою продовольчою небезпекою", - сказав Мішель.

Він назвав "відверто скандальною" ситуацію, коли Росія після виходу з "Чорноморської зернової ініціативи" блокує й атакує українські морські порти.

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"Це має припинитися, кораблі повинні мати вільний доступ до Чорного моря і доставити, за ініціативою Антоніу Гуттеріша й ООН, 32 млн тонн (українського зерна - ред.) на ринок, особливо в країни, що розвиваються. У цьому контексті пропозиція Кремля надати мільйон тонн зерна для Африки абсолютно цинічна", - наголосив Мішель.

Він також наголосив, що ЄС нарощує зусилля для надання українському продовольству альтернативних експортних шляхів. За його інформацією, "коридорами солідарності" вже було експортовано 41 млн тонн українського зерна.

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9 вересня, у Нью-Делі розпочинається дводенна зустріч G20, під час якої лідери країн світу обговорять, зокрема, російську агресію проти України та її наслідки для світової економіки й глобальної безпеки.

9 вересня стало також відомо, що ООН веде таємні переговори з Російською Федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.