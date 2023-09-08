Акції Apple впали після рішення Китаю розширити заборону на використання iPhone

reuters

Посилення Китаєм обмежень на використання iPhone держслужбовцями викликало занепокоєння серед американських законодавців і посилило побоювання, що американські технокомпанії, які тісно пов'язані з Китаєм, можуть постраждати від зростаючої напруженості між країнами.

Про це пише Reuters.

На закритті торгів у четвер акції Apple впали на 2,9% та зазнали найгіршого дводенного падіння з листопада - після новин про те, що Пекін в останні тижні наказав співробітникам деяких центральних урядових установ припинити використання смартфонів від Apple на роботі.

Кілька аналітиків з Уолл-стріт заявили, що обмеження показують, що навіть компанія з хорошими відносинами з китайським урядом і великою присутністю в другій найбільшій економіці світу не застрахована від зростання напруженості між двома країнами.

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Напруженість між Китаєм і США посилилася в останні роки, оскільки Вашингтон намагається обмежити доступ Китаю до ключових технологій, включаючи передову технологію виробництва мікросхем, а Пекін прагне зменшити свою залежність від американських технологій.

"Минулого тижня китайська компанія Huawei випустила свій новий смартфон Mate 60 Pro, який працює на передовому чипі, виготовленому китайським контрактним виробником мікросхем SMIC, і знаменує собою очевидний прорив для дуету, що потрапив під американські санкції.

Пізно ввечері в четвер Міністерство торгівлі США заявило, що працює над отриманням додаткової інформації "про характер і склад" чипа, який може порушувати торговельні обмеження", - пише агентство.

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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам на борту літака Air Force One, що уряд США намагається отримати більше інформації про чип Huawei.

При цьому на тлі новин про обмеження Китаєм використанням смартфонів iPhone акції постачальника Apple - Qualcomm - впали на 7,2%, ставши лідером за втратами серед найбільших технологічних компаній.

Ширша заборона не є несподіванкою і показує, як Китай намагається обмежити доступ західних компаній на ринок країни, заявив голова комісії Палати представників США з питань Китаю Майк Галлахер.

Нагадаємо:

Китай розширив чинні обмеження на використання iPhone державними службовцями, заборонивши співробітникам деяких центральних державних установ використовувати мобільні телефони компанії Apple.

Економічна правда