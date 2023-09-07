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Китай посилив обмеження на використання iPhone держслужбовцями – Reuters

Четвер, 7 вересня 2023, 20:35 - Ігор Пилипів
 
getty images

Китай розширив чинні обмеження на використання iPhone державними службовцями, заборонивши співробітникам деяких центральних державних установ використовувати мобільні телефони компанії Apple. 

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела в уряді Китаю. 

Зазначається, що Співробітникам щонайменше трьох міністерств і урядових органів було наказано не використовувати iPhone на роботі. 

Проте наразі достеменно невідомо наскільки широко впроваджується заборона, оскільки деякі співробітники в міністерствах ще нічого не чули про обмеження. 

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Крім того, в одному з регуляторних органів Китаю старший персонал ще два роки тому був зобов’язаний замінити свої iPhone на місцеві бренди, такі як Huawei.

"На тлі напруженості між Пекіном і Вашингтоном продовження заборони, накладеної понад два роки тому, свідчить про зростаючі проблеми для американської компанії, яка значною мірою покладається на Китай для зростання доходів і виробництва", – йдеться в повідомленні. 

Акції Apple впали більш ніж на 3% на ранніх торгах у четвер після падіння на 3,6% на попередній сесії, коли вперше було повідомлено про заборону Китаєм використання iPhone деякими офіційними особами.

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Нагадаємо:

З квітня по грудень 2022 року Apple експортувала iPhone з Індії на суму понад $2,5 млрд - це майже вдвічі перевищує загальну суму попереднього фінансового року. Цей показник також показує, як Apple прискорює відхід від Китаю.

Китай Apple
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