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Трафік ChatGPT падає третій місяць поспіль

П'ятниця, 8 вересня 2023, 10:07 - Олексій Павлиш
 
Reuters

У серпні кількість відвідувань сайту ChatGPT - надзвичайно популярного чат-бота на базі штучного інтелекту, запущеного в листопаді, знижувалася третій місяць поспіль, хоча є ознаки того, що цей спад добігає кінця.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Similarweb.

У серпні кількість відвідувань сайту ChatGPT з десктопних і мобільних пристроїв по всьому світу зменшилася на 3,2% до 1,43 мільярда, після падіння приблизно на 10% в кожному з попередніх двох місяців.

Кількість часу, проведеного відвідувачами на сайті, також зменшувалася щомісяця з березня, в середньому з 8,7 до 7 хвилин на сайті в серпні.

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Але в серпні кількість унікальних відвідувачів по всьому світу зросла до 180,5 мільйонів користувачів з 180 мільйонів.

"Повернення до шкіл у вересні може допомогти трафіку та використанню ChatGPT, і деякі школи вже почали це приймати. Трафік ChatGPT в США в серпні дещо зріс, що пов'язано з тим, що американські школи повернулися до навчання", - пише агентство.

"Студенти, які шукають допомоги у виконанні домашніх завдань, схоже, є частиною цієї історії: відсоток молодих користувачів веб-сайту знизився влітку і зараз починає відновлюватися", - сказав Девід Ф. Карр з Similarweb.

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ChatGPT спричинив шалене використання генеративного ШІ в повсякденних завданнях від редагування до кодування і досяг 100 мільйонів щомісячних активних користувачів у січні, через два місяці після запуску.

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У світі штучного інтелекту все дуже просто. Чи може він витіснити людські стосунки?

Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

Економічна правда

компанії технології штучний інтелект світ
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