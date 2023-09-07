ФДМУ продав непрацюючий вапняковий кар’єр на Вінниччині: ставка зросла вп’ятеро

Фонд державного майна на приватизаційному аукціоні продав непрацюючий Мурафський кар’єр на Вінниччині за 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"За підприємство на аукціоні змагалися 3 інвестори. В результаті торгів вартість об’єкта зросла у 5 разів", – зазначили у Фоні.

Переможець акціону, окрім переможної ставки в 25 млн грн, повинен сплатити понад 11 млн гривень боргів підприємства перед бюджетом та працівниками.

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У Фонді пояснили, що приватизація цього активу – можливість для створення бізнесу у видобувній галузі.

Кар’єр припинив видобуток вапняку 10 років тому, однак всі ці роки продовжував генерувати збитки у державній власності.

Приватний інвестор відновить діяльність підприємства, залучатиме інвестиції у розвиток та модернізацію, а також створюватиме робочі місця.

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"Натомість Україна отримає 30 мільйонів гривень для підтримки Сил оборони – це переможна ставка та ПДВ, а також поверне 11 мільйонів боргів", – резюмували в ФДМУ.

фдму

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Нагадуємо:

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 мільярди гривень.