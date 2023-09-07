Рік з першої конфіскації активів підсанкційного росіянина: в Мін’юсті прозвітували про роботу

За рік після ухвалення Вищим антикорупційним судом першого рішення про стягнення майна підсанкційного росіянина в Україні загалом в дохід держави перейшло майно 28 фізичних та юридичних підсанкційних осіб.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у Facebook.

ВАКС прийняв перше рішення про конфіскацію майна підсанкційного російського громадянина в Україні 1 вересня 2022 року. Так в дохід держави було стягнуто активи російського олігарха Владіміра Євтушенкова, до якого указом президента застосовано санкції.

"До цього рішення ВАКС та потім протягом року Мін'юст, команда підрозділу провели титанічну роботу, і є чим звітувати", – наголосила Мудра.

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Так, за рік Мін’юст подав до ВАКС 29 позовів про стягнення активів у дохід держави 28 з них було задоволено (в першій інстанції).

25 з ухвалених рішень вже набрали законної сили, решта або перебувають на розгляді апеляції або на стадії набуття законної сили.

Також зараз ВАКС розглядає позов про стягнення активів групи VS Energy підсанкційних російських олігархів Алєксандра Бабакова, Євгенія Гінера та Михаіла Воєводіна з обʼєктами в енергетичній, промисловій, готельній галузях.

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"Для нас дуже важливо передавати ці рішення міжнародним партнерам (через канали МЗС, ОГП) та просити їх у своїх юрисдикціях блокувати активи підсанкційних осіб, по яких є рішення ВАКС. Такі активи мають бути використані для виплат компенсацій постраждалим!" – наголосила Мудра.

Більш детально про стягнуту в дохід України активи можна ознайомитись в таблиці за посиланням.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за матеріалами СБУ задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашнику.

Наприкінці червня Міністерство юстиції подало до ВАКС позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Бабакова, Гінера та Воєводіна - в дохід держави.

Наразі судом арештовано ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), АТ "Херсонобленерго" (99,9 %), АТ "Чернівціобленерго" (96,8%), АТ "Житомиробленерго" (95,5%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ групи VS Energy загальною вартістю 2 млрд грн.

У лютому ВАКС прийняв рішення про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) російського олігарха Гінера.

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