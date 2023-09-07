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Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

Четвер, 7 вересня 2023, 09:52 - Анастасія Дячкіна

Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес у Google Maps і користуватися Google Business.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. 

Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес. 

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"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", – наголосив Федоров. 

Очільник міністерства зауважив, що таке рішення Google допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави.

Google застосує спеціальний контроль спаму, щоб майданчик використовували за призначенням. Наразі сервіси не будуть доступні на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії, уточнили у Мінцифри. 

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Нагадуємо: 

Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.

Мінцифри Google бізнес
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