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Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік

Середа, 30 серпня 2023, 18:27 - Олексій Павлиш
 
Getty Images

Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Так, українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. "Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар", - пояснили в міністерстві.

Amazon спростила умови для українського бізнесу у вересні 2022 року - тепер же пільгові умови продовжили ще на рік.

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Нагадаємо:

Аmazon UK та EU скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня 2022 року бізнес, що відправляє товари з України, звільняється від сплати відсотка з продажу. 

Раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України

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Також Укрпошта стала першою поштою, що відкрила офіційний магазин на Amazon.

Економічна правда

Amazon Україна торгівля
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