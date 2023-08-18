У Росії побито історичний рекорд оптових цін на бензин АІ-95

Уперше в історії європейської частини Росії оптові ціни на бензин марки АІ-95 перевищили 70 тис рублів за тонну.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За підсумком торгів оптові ціни на бензин марки "Преміум-95" склали 70,123 тис. руб. за т, що є абсолютним рекордом.

"Оптові ціни на АІ-95 досягли історичного максимуму 70,123 тис. руб. за тонну", - повідомляє агентство РБК.

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За місяць біржова вартість АІ-95 зросла приблизно на 4,3%, а з початку літа - на 12,6%.

Як зазначає агентство, зростання цін на бензин на біржі почало прискорюватися в другій половині квітня.

Поки що стабілізувати це зростання вдається регулятивними заходами.

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Так, на ціни АІ-92 і дизеля вплинули дії регуляторів. Зокрема, наприкінці липня було змінено наказ про мінімальні нормативи продажів палива на біржі. Для бензину вони зросли з 12 до 13%, для дизеля - з 8,5 до 9,5%.

Таким чином вдалося знизити на 0,6% бензин марки "Регуляр-92" - до 62,455 тис. руб. за тонну. З моменту історичного рекорду 24 липня (64,879 тис. руб. за тонну) вартість АІ-92 скоротилася приблизно на 3,7%.

Вартість літнього дизеля на біржі за підсумками торгів 18 серпня вперше знизилася на 0,28%, до 67,658 тис. руб. за тонну, до цього вона безперервно збільшувалася з 28 липня, і загалом зростання відтоді до 18 серпня становило 21%.

Нагадуємо:

Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні 15 серпня ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар.

Тренд ослаблення російської валюти триває вже 14 місяців. До цього падіння рубля були різкими, але короткостроковими.

Помічник президента Росії Максим Орєшкін заявив, що основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції - м'яка грошово-кредитна політика.