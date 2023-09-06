Суд передав АРМА металопродукцію компанії російського мільярдера на 3 мільйони

Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань щодо конфіскації та передачі в управління АРМА металопродукції на 3 мільйони гривень, виготовленої російською "Кіберсталлю".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Металопродукція знаходилась на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Замовником товару стало одне з українських підприємств.

Виробником металопродукції виявилось підприємство російського підсанкційного мільярдера Андрія Комарова.

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У ДБР нагадали, що рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, але безуспішно завдяки реагуванню правоохоронців.

Наразі в межах слідства триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

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Нагадуємо:

За матеріалами Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора суд передав понад 24 мільйони гривень громадянина України, пов’язаного з російським олігархом Гінером, Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).