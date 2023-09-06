У Міненерго спростували заяви Зеркаль щодо ремонтної кампанії на енергооб'єктах

У Міненерго заявили, що Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики, а наведена нею інформація щодо стану ремонтної кампанії на енергооб'єктах, не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві міністерства в Telegram.

"Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України.

Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", - заявили у відомстві.

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При цьому Міненерго залишило посилання на заяву прем'єра Дениса Шмигаля у серпні про те, що ремонтна кампанія йде за планом.

Нагадаємо:

Раніше Зеркаль заявила, що українські атомні електростанції (АЕС) готові до зими на 70%, електромережі - на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) - на близько 30%.

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Вона заявила, що варто прискоритись із відновленням об'єктів генерації, бо інакше країна не зможе пройти зиму без відключень енергії.

Економічна правда