Прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго"

Прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.

Джерело: Київська міська прокуратура, КМДА

Деталі: Обшуки проходили в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції тепломереж, капітального ремонту аварійних ділянок тепломереж на загальну суму 260 млн грн.

Підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. При цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

У Київській адміністрації повідомили, що КП "Київтеплоенерго" надає необхідну інформацію правоохоронним органам у провадженні щодо одного з контрагентів.

У КМДА зазначили, що запит правоохоронців під час обшуку стосувався діяльності посадових осіб "Київтеплоенерго", хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства.

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Передісторія:

11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.

18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Після цього обшуки пройшли ще в департаменті житлово-комунальної інфраструктури, в департаменті земельних ресурсів КМДА та в одному департаментів КМДА через незаконне будівництво поблизу Києво-Печерської Лаври.