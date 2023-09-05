СБУ підозрює членів Нацкомісії з цінних паперів у лобіюванні інтересів "Фрідом Фінанс"

Служба безпеки підозрює членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у лобіюванні інтересів підсанкційної "Фрідом Фінанс" у 2019-2022 роках.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Встановлено, що у 2019-2022 роках інтереси компанії "Фрідом фінанс Україна" на фондовому ринку лобіювали посадові особи НКЦПФР, які сприяли вирішенню будь-яких питань щодо збереження ліцензій вказаного товариства попри порушення ним вимог ліцензійної діяльності", – йдеться в рішенні Шевченківського суду.

У регуляторі відповіли ЕП, що не володіють інформацією щодо цього кримінального провадження.

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Крім цього, у березні 2022 року СБУ відкрила кримінальне провадження проти "Фрідом фінанса". Компанію запідозрили в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

За даними судового реєстру, силовики підозрюють компанію та "пов’язані з компанією банківські установи" в тому, що протягом 2019-2022 років вони сприяли концентрації російськими бізнес-структурами ОВДП на 300 млн грн, які надалі могли використовуватися для фінансування протиправної діяльності.

Також СБУ встановила, що компанія сприяла переказу в Україну з Росії коштів, які могли використовуватися для фінансування так званих ДНР/ЛНР, а також для надання інших незаконних послуг компаніям з орбіти впливу РФ з використанням держоблігацій України.

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У компанії звинувачення заперечують, а провадження називають помилковим та надуманим.

Читайте більше в статті: Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

Національний банк та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляють зміни до законодавства, які дозволять повернути гроші вкладникам підсанкційної "Фрідом Фінанс".