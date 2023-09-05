IT-гігант SAP припинить підтримку своїх рішень в РФ до кінця року

фото: Коммерсантъ

Німецький розробник програмного забезпечення SAP остаточно припиняє підтримку своїх рішень в Росії до кінця 2023 року.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на листа компанії російським партнерам.

У листі SAP повідомив, що до 31 грудня 2023 року відключить їх від підтримки свого програмного забезпечення. Чинним до закінчення повного терміну контрактів залишається тільки використання хмарних сервісів.

За словами джерела газети, з 4 вересня такі самі листи отримують близько 100 клієнтів, які продовжують користуватися підтримкою систем SAP.

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Як зазначає видання, російські клієнти розробника вже почали передавати техпідтримку своїх систем локальними IT-компаніям - однією з них може стати "Лаб СП", заснована колишніми співробітниками SAP.

Але, як вважають експерти, повна заміна SAP поки неможлива - рішення компанії відповідають за роботу базових систем підприємств, і повноцінних аналогів немає.

Як зазначає The Bell, на піку SAP займав 60% російського ринку систем управління підприємствами (ERP-систем). Зазначається, що на SAP "сиділи" майже всі великі російські компанії, у тому числі флагмани, такі як "Газпром", "РЖД", "Сбербанк" і "Норникель".

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Нагадаємо:

Компанія оголосила про зупинку бізнесу в РФ ще у березні 2022 року і минулого літа релокувала співробітників до країн СНД, але підтримка існуючих клієнтів досі тривала.

Економічна правда