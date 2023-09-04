На Дніпропетровщині ворог знищив 1,5 тисячі тонн зерна 

Внаслідок російських атак на Нікопольщину, що у Дніпропетровській області, знищено 1,5 тис тонн зерна.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Обірвана лінія електропередач", – написав глава ОВА.

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За уточненою інформацією, один з БпЛА влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Окупанти поцілили по фермерському господарству, внаслідок цього знищено 1500 тонн зерна. Ще один безпілотник вдалося збити, його уламки впали на території громади.

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Нагадуємо:

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У результаті чергової атаки Росії на порти Дунаю, що відбулася вночі на 23 серпня, знищено 13 тис тонн зерна, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.