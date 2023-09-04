В "Дії" тепер можна подати заяви на чотири види допомоги від держави
Понеділок, 4 вересня 2023, 19:53 -
На порталі державних послуг "Дія" запустили ще 4 послуги для сімей з дітьми, а саме оформлення отримання допомоги.
Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер на порталі "Дія" стало можливо подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави:
- допомога на дитину одинокій матері або батьку;
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або "Дія.Підписом".
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"Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", - наголосив міністр.
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На порталі державних послуг "Дія" запустили інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка після бета-тестування послуги.
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