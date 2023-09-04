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В "Дії" тепер можна подати заяви на чотири види допомоги від держави

Понеділок, 4 вересня 2023, 19:53 - Анастасія Жарикова

На порталі державних послуг "Дія" запустили ще 4 послуги для сімей з дітьми, а саме оформлення отримання допомоги.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер на порталі "Дія" стало можливо подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави:

  • допомога на дитину одинокій матері або батьку;
  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або "Дія.Підписом". 

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"Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", - наголосив міністр.

Нагадуємо:

На порталі державних послуг "Дія" запустили інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка після бета-тестування послуги.

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Економічна правда
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