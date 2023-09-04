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У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 125 мільярдів

Понеділок, 4 вересня 2023, 18:43 - Анастасія Жарикова

У серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 124,7 мільярда гривень, загалом з початку року - понад 1,13 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

За оперативними даними Держказначейства, серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 34,0 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 30,9 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 20,0 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів  (зібрано 29,0 млрд, відшкодовано – 9,0 млрд грн).

Ще 14,6 млрд грн до бюджету надійшло від податку на доходи фізичних осіб та військового збору, 10,1 млрд грн – акцизного податку, 4,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами та 2,8 млрд грн – за рахунок ввізного та вивізного мита.

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Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,3% (+0,2 млрд грн), Державною митною службою – 95,3% (-1,8 млрд грн).

Що стосується надходжень до бюджету з початку року, основні надходження були виконані за рахунок:

  • 226,5 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 127,0 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 218,0 млрд, відшкодовано – 91,0 млрд грн);
  • 109,9 млрд грн – ПДФО та військового збору;
  • 101,9 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 69,0 млрд грн – акцизного податку;
  • 39,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 19,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

У вигляді міжнародної допомоги (грантів) з початку року держбюджет України отримав 317,2 млрд грн. 

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Нагадуємо:

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 мільярди гривень.

Мінфін бюджет податки
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