В Україні знижується споживання електроенергії після рекордних показників у серпні

Національна енергокомпанія "Укренерго" зафіксувало зниження споживання електроенергії 3 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що 3 серпня вечірній максимум споживання був на 6,7 % нижче за показник минулої неділі 27 серпня та на 2,3% менше, ніж у п’ятницю 1 вересня.

"Це пов’язано як з сезонним зменшенням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних", - пояснили в "Укренерго

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4 серпня відбувається імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 2950 МВт·год. Максимальна потужність в окремі години становить до 646 МВт.

Водночас з 11:00 до 13:00 здійснювався експорт до Словаччини загальним обсягом 400 МВт·год.

В енергокомпанії нагадали, що триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Це, в свою чергу, суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання у вечірні години.

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Нагадуємо:

В Україні рівень споживання електроенергії 29 серпня перевищив попередні рекордні показники 28 серпня на 0,7%, НЕК "Укренерго" знову долучало аварійну допомогу сусідніх країн