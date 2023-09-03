Російський уряд планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною - ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів", - сказав Моісеєв.

Відповідаючи на питання про заявки на продаж активів, Моісеєв сказав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з таким проханням.

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Він також розповів, що йому відомо про заявку одного іноземного банку на продаж активів, яка знаходиться на розгляді урядової комісії.

Видання The Moscow Times повідомляє, що можливість виходу з РФ розглядають Райффайзен банк, "ЮніКредит" і Сітібанк, які перед початком великої війни мали сумарні активи на 3,5 трлн рублів (27,5 млрд дол) і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб. (27,5 млрд дол).

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