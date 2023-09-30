Українські компанії ВПК уклали понад 20 угод з іноземними партнерами – Камишін
Під час першого Форуму оборонних індустрій представники вітчизняного ВПК продемонстрували іноземним партнерам високий рівень виробництва і, як результат, уклали 20 спільних угод різного рівня.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін на Форумі, повідомляє Укрінформу.
"Сьогодні було підписано більше 20 угод різного рівня. Головне, що цей Форум дав можливість українським компаніям познайомитися з іноземними і сформувати спільні проєкти. А для іноземних компаній – зрозуміти, що у нас є достойні виробництва, які спроможні разом із ними виробляти озброєння натовського рівня", – заявив міністр.
За його словами, на другому році війни Україна відчуває нагальну потребу в усіх видах озброєння і військової техніки – від артилерійських снарядів до дронів.
"Ми суттєво нарощуємо наші виробничі потужності щомісяця, за цей рік ми маємо кратне зростання. Але нам усе одно потрібно ще чимало часу, щоб досягти такого рівня, коли ми будемо самодостатніми і спроможними забезпечувати наші Сили оборони", – зазначив Камишін.
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Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій 30 вересня оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.
Економічна правда