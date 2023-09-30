Українські компанії ВПК уклали понад 20 угод з іноземними партнерами – Камишін

Під час першого Форуму оборонних індустрій представники вітчизняного ВПК продемонстрували іноземним партнерам високий рівень виробництва і, як результат, уклали 20 спільних угод різного рівня.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін на Форумі, повідомляє Укрінформу.

"Сьогодні було підписано більше 20 угод різного рівня. Головне, що цей Форум дав можливість українським компаніям познайомитися з іноземними і сформувати спільні проєкти. А для іноземних компаній – зрозуміти, що у нас є достойні виробництва, які спроможні разом із ними виробляти озброєння натовського рівня", – заявив міністр.

За його словами, на другому році війни Україна відчуває нагальну потребу в усіх видах озброєння і військової техніки – від артилерійських снарядів до дронів.

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"Ми суттєво нарощуємо наші виробничі потужності щомісяця, за цей рік ми маємо кратне зростання. Але нам усе одно потрібно ще чимало часу, щоб досягти такого рівня, коли ми будемо самодостатніми і спроможними забезпечувати наші Сили оборони", – зазначив Камишін.

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Нагадаємо:

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Президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій 30 вересня оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Економічна правда