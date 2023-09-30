Україна створює Альянс оборонний індустрій - Зеленський

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій 30 вересня оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, була розроблена відповідна базова декларація як основа Альянса, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

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Президент уточнив, що цю декларацію вже підписали 13 компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу.

Крім цього, Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, "щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну".

Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про воїнів.

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"Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", – зазначив глава держави.

Україна також зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашій обороні, і кожної з передових оборонних систем, які використовуються воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.

"І саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, у виробництві снарядів ми вже домовляємося з нашими партнерами", – резюмував Зеленський.

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