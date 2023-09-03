Британський уряд прогнозує, що інфляція скоротиться вдвічі до кінця 2023 року
Британський міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що інфляція скоротиться вдвічі до кінця 2023 року, пообіцявши зосередитися на досягненні цієї мети.
Про це пише Reuters.
Прогнозується, що рівень інфляції e Британії до кінця року знизиться приблизно до 5% – вдвічі менше, ніж у січні. Досягнення цієї мети означатиме, що одна з ключових обіцянок прем'єр-міністра Ріші Сунака, яку він дав виборцям на 2023 рік, буде виконана.
"У своїй заяві Хант зазначив, що тиск на бюджети домогосподарств почне зменшуватися в міру зниження інфляції. Він також підкреслив свої зусилля, спрямовані на підвищення продуктивності в державному секторі для прискорення зростання", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Хант і Сунак прагнуть, щоб виборці почали відчувати більший оптимізм щодо економіки, оскільки країна готується до виборів, які відбудуться наступного року, а опозиційна Лейбористська партія наразі значно випереджає їх за результатами опитувань.
У липні річна інфляція споживчих цін у Британії знизилася до 6,8%, що все ще залишається найвищим показником серед країн G7.
Також банк Англії прогнозує зниження інфляції до 4,9% до кінця року, що є покращеним прогнозом, порівняно з травнем.
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У Британії немає закону, який би регламентував конфіскацію приватних активів, а тому уряду країни доведеться ухвалювати юридично складні рішення щодо арештованих коштів Романа Абрамовича, виручених від продажу клубу "Челсі".
Економічна правда.