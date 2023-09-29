Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками

Українські виробники в рамках візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва підписала уклала близько 20 угод з французькими оборонними виробниками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Франції.

Себастьян Лекорню прибув до Києва вранці 28 вересня та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним.

Також французького міністра супроводжували представники близько двадцяти французьких компаній, які спеціалізуються на виробництві військової техніки, а саме бронетехніки, артилерії, безпілотників, кібер обладнання та розмінування.

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"Ці представники підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандумів про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що свідчить про мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва", - зазначили в французькому міністерстві.

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Міністерство оборони веде перемовини з хорватською компанією OK-ING та словацькою Way Industries щодо локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні.

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