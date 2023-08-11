Найбільший італійський банк Intesa незабаром отримає схвалення Кремля на вихід з РФ – ЗМІ 

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo наближається до отримання схвалення РФ на передачу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Раніше Intesa заявляла, що працює над "підбором контрагентів" для передачі російського бізнесу, але не повідомляла про прогрес у цьому питанні. Новина про те, що вона близька до отримання дозволу на вихід, раніше не повідомлялася.

Закони, запроваджені РФ після її вторгнення в Україну в лютому минулого року, зробили необхідним схвалення президента для таких банків, як Intesa, щоб розірвати зв'язки з місцевим бізнесом.

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Указ, підписаний президентом РФ Путіним у серпні минулого року, надав йому повноваження видавати спеціальні дозволи на здійснення певних угод.

Остаточний дозвіл ще не отримано, і немає впевненості, що він буде наданий, повідомили Reuters співрозмовники агентства на умовах анонімності.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де до початку війни у 28 відділеннях банку працювало близько 980 співробітників. З початком війни банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції в російські активи.

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Під тиском європейських банківських наглядових органів, які вимагають розірвати зв'язки з Росією, Intesa працює над зменшенням своїх ризиків, які також включають транскордонні кредити.

З минулого року Intesa намагалася розірвати зв'язки зі своїм місцевим бізнесом, але західні санкції, що б'ють по потенційних покупцях, ускладнили вихід з Росії європейських банків, в тому числі конкуруючого UniCredit і австрійського Raiffeisen Bank, пише агентство.

Інше джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що в Москві зростає занепокоєння з приводу того, що системно важливі банки можуть опинитися в руках "недружніх" країн.

Нагадаємо:

Раніше Intesa Sanpaolo заявив, що вирішив закрити своє представництво в Москві, хоча не зміг отримати дозвіл на повний вихід з Росії через обмеження на продаж активів.

Економічна правда