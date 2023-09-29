Український сервіс OnTaxi вийшов на європейський ринок: яке місто перше

ontaxi

Український сервіс онлайн-замовлення таксі OnTaxi з жовтня працюватиме у столиці Чехії Празі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це перша європейська столиця, де ми починаємо роботу за моделлю франшизи, але попереду – ще багато чудових несподіванок", - зазначили в компанії.

У релізі компанії додали, що сервіс надає можливість викликати таксі за допомогою мобільного застосунку а також через сайти для Праги та українських міст.

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Як зазначив керівник міжнародного бізнесу OnTaxi Денис Покаліцин, надавати послуги замовлення таксі у столиці Чехії OnTaxi буде разом із партнерами.

"Інтерес до українських ІТ-продуктів у країнах Європи останнім часом суттєво підвищився. Це пов’язано, у першу чергу, з можливістю отримати високотехнологічні рішення за привабливою ціною, а також можливістю підтримати Україну та українців", – резюмував він.

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