Sony прагне посилити присутність на ринку VR
Корпорація Sony посилює свою увагу до ринку віртуальної реальності (VR), де спостерігається посилене зростання.
Про це пише Reuters.
Sony бачить свою перевагу в тому, що має сильні позиції в апаратному забезпеченні - конгломерат виробляє все, від датчиків зображення для камер до надвеликих світлодіодних відеостін - і досвід кіновиробництва, будучи головним гравцем у Голлівуді.
В останні десятиліття Sony відмовилася від проблемних напрямків електроніки, щоб зосередитися на іграх, фільмах і музиці, але все ще виробляє апаратне забезпечення, наприклад, кінокамери.
Sony заявляє, що її бізнес у сфері віртуального виробництва зростає приблизно на 35% щороку, швидше, ніж ринок загалом, причому очікується, що все більша частка продажів припадатиме на сервіси.
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Економічна правда