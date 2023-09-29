Sony прагне посилити присутність на ринку VR

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Корпорація Sony посилює свою увагу до ринку віртуальної реальності (VR), де спостерігається посилене зростання.

Про це пише Reuters.

Sony бачить свою перевагу в тому, що має сильні позиції в апаратному забезпеченні - конгломерат виробляє все, від датчиків зображення для камер до надвеликих світлодіодних відеостін - і досвід кіновиробництва, будучи головним гравцем у Голлівуді.

В останні десятиліття Sony відмовилася від проблемних напрямків електроніки, щоб зосередитися на іграх, фільмах і музиці, але все ще виробляє апаратне забезпечення, наприклад, кінокамери.

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Sony заявляє, що її бізнес у сфері віртуального виробництва зростає приблизно на 35% щороку, швидше, ніж ринок загалом, причому очікується, що все більша частка продажів припадатиме на сервіси.

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Економічна правда

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