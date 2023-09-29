60 тисяч українців отримали хибні виплати за програмою "єПідтримка" – Опендатабот

Із 30,9 млрд грн, які держава виплатила під час повномасштабної війни за програмою "єПідтримка", 390 млн грн виплатили неправомірно. Загалом 60 тис українців отримали по 6,5 тис грн, не маючи на це підстав.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначили у Міністерстві економіки України, усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ – тобто, їм не повинна була виплачуватися така допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі.

Водночас майже чверть таких отримувачів – 14,5 тис "бюджетників" – вже повернули кошти до державного бюджету, наголосили аналітики. Повернуті грошові кошти повинні бути направити на потреби національної безпеки та оборони.

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Опендатабот

"Наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася інфокампанія (ІПСО) про те, що українців масово змушують повертати кошти, отримані на початку повномасштабної війни у рамках програми "єПідтримка". Опендатабот вирішив перевірити, яка ситуація з виплатами насправді та скільки людей отримали допомогу помилково", – пояснили в Опендатабот.

За інформацією Міністерства економіки, станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою "єПідтримка".

Нагадаємо:

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Міністерство економіки у червні вимагало від Київської міської держадміністрації повернути виплати, які на початку війни незаконно отримали чиновники установ КМДА в рамках програми "єПідтримка".