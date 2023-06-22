Чиновники КМДА незаконно поотримували гроші в рамках програми підтримки підприємців

Міністерство економіки вимагає від Київської міської держадміністрації повернути виплати, які на початку війни незаконно отримали чиновники установ КМДА в рамках програми "єПідтримка".

Про це йдеться у листі Мінекономіки, який оприлюднила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

У листі, який датовано 19 червня, повідомляється про перевірку, яку за дорученням Кабміну провело Міністерство фінансів.

"Мінфіном проведено верифікацію заявок на отримання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати, застрахованними особами, робота яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні", - йдеться в листі.

Перевірка виявила, що виплати отримали працівники бюджетних установ КМДА, що суперечить умовам програми "єПідтримка".

Мінекономіки надало КМДА перелік працівників, які неправомірно отримали допомогу, та вимагає повернути кошти до резервного фонду державного бюджету.

"У разі неповернення безпідставно отриманих бюджетних коштів, Мінекономіки буде змушене звернутися до суду", - йдеться в листі.

Як стверджує Ольга Василевська-Смаглюк, допомогу неправомірно отримали як безпосередньо чиновники КМДА, так і працівники комунальних підприємств, що знаходяться у сфері управління Київської міськдержадміністрації.

Нагадуємо:

Умовами програми "єПідтримка" передбачалось, що допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, а також - фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких не є бюджетними установами або фондами загальнообов'язкового державного страхування.

Одноразова допомога становила 6500 грн.