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Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook і WhatsApp на основі штучного інтелекту

Четвер, 28 вересня 2023, 12:28 - Лія Ільченко

Американська Meta анонсувала чат-бот на основі штучного інтелекту (ШІ) для своїх продуктів Instagram, Facebook і WhatsApp.

Про це повідомляє Financial Times.

Бот працюватиме на базі пошукової системи Bing від Microsoft. У відповідь на задані параметри запиту бот зможе шукати й генерувати ті чи інші зображення.

Користувачам також запропоновано вибір із 28 унікальних ШІ-асистентів, що становлять віртуальні копії різних знаменитостей, які погодилися на використання своїх зовнішності та голосу. Це, зокрема, спортсмени, музиканти й відеоблогери.

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Також Meta оголосила, що надасть розробникам можливість створювати власні чат-боти для їх подальшої інтеграції в Instagram, Facebook і WhatsApp.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Meta Platforms працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути такою ж потужною, як і найдосконаліша модель, запропонована OpenAI.

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Економічна правда
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