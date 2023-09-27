"Укрнафта" та АРМА уклали договір про управління мережею АЗС Glusco

ПАТ "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗС Glusco.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За умовами договору, 85% чистого прибутку від управління мережею компанія передаватиме державі, 15% отримуватиме сама "Укрнафта" за управління.

Також було встановлено гарантійний щомісячний платіж у розмірі 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет.

Реклама:

"Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда "Укрнафти" прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів прийомання-передачі - каже директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Читайте також: "Нафтогаз" та "Укрнафта" борються за колишні заправки Glusco. Хто отримає спадщину Медведчука?

Нагадуємо:

Реклама:

У травні 2022 року Кабмін погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком.

На початку серпня цього року АРМА оголосило про припинення договорів із "Нафтогаз ойл трейдинг" на управління активами мережі АЗС Glusco.

У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.