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Airbnb допомагатиме популяризувати український туристичний напрямок

Середа, 27 вересня 2023, 14:07 - Анастасія Жарикова

Державне агентство розвитку туризму України та американська Airbnb співпрацюватимуть для популяризації України у світі як туристично привабливої дестинації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

25 вересня під час зустрічі глава ДАРТ Мар'яни Олеськів та співзасновник і директор зі стратегічного розвитку Airbnb Натан Блечарчик підписали відповідний меморандум.

"Ініціатива Airbnb із надання безкоштовного тимчасового житла понад 100 тис. біженцям з України на початку повномасштабного вторгнення стала для нас значною підтримкою. 

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Після перемоги ми хочемо висловити подяку і продемонструвати свою гостинність, запросивши до нас увесь світ, який увесь цей час стояв поруч з Україною. Підписаний сьогодні документ тепер офіційно засвідчує про наші наміри спільно відновлювати туристичну галузь нашої держави", - наголосила Олеськів.

Домовленості передбачають проведення спільних маркетингових заходів із просування туристичного потенціалу України, зокрема й Криму після його деокупації. Ще одним пріоритетним напрямом співпраці буде обмін аналітичною та статистичною інформацією.

Співзасновник і директор зі стратегічного розвитку Airbnb Натан Блечарчик зазначив, що, попри те, що сьогодні в Україні навряд чи можливий туризм, важливо вже зараз визначити курс на післявоєнне відновлення галузі.

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"Цим меморандумом ми погоджуємося підтримувати туризм в Україні після війни. Ця співпраця є вагомим знаком для нашої спільноти в усьому світі", - наголосив Блечарчик.

Нагадуємо:

Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з Росії та Білорусі здійснювати бронювання на сайті.

Airbnb після початку великої війни пропонувала безкоштовне короткострокове житло для 100 тисяч українських біженців.

Airbnb туризм Україна
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