Фінляндія дозволила передачу особистих даних користувачів "Яндекса"

Регулятор захисту даних Фінляндії скасував тимчасову заборону для технологічної групи Yandex і голландського партнера Ridetech на передачу в Росію особистих даних клієнтів додатка "Яндекса" для замовлення поїздок Yango.

Про це повідомляє Reuters.

Про надзвичайну заборону було оголошено в серпні у відповідь на російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надає Федеральній службі безпеки Росії право отримувати дані від фінських користувачів, оброблені під час роботи таксі.

Але фінський регулятор заявив, що нова інформація показує, що російське законодавство не поширюється на послуги таксі і що заборона, яка мала набути чинності 27 вересня, не буде реалізована.

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Служба замовлення поїздок Yango, яка працює в 14 країнах, включаючи Фінляндію та Норвегію, є одним із багатьох сервісів, які пропонує "Яндекс".

"Yango поки що дозволено продовжувати роботу у Фінляндії", — заявили у фінському агентстві, додавши, що моніторинг передачі даних продовжиться у співпраці з норвезькими та нідерландськими регуляторами.

Yango заявила, що обробляє дані в суворій відповідності до Загального регламенту захисту даних (GDPR) і законодавства ЄС, і що Росія в будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.

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Норвегія також планувала ввести подібну заборону до тієї, яку випустила Фінляндія, але не видала офіційного наказу і утримається від цього.

Нагадуємо:

Співзасновник "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього після його першого за 1,5 роки засудження війни РФ проти України.