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У соцмережі X відключили функцію скарги на дезінформацію про вибори – дослідники

Середа, 27 вересня 2023, 10:25 - Олексій Павлиш
 
reuters

У соцмережі X (колишній Twitter) відключили функцію, яка дозволяла користувачам повідомляти про дезінформацію щодо виборів.

Про це пише Reuters із посиланням на дослідницьку організацію Reset.Tech Australia.

Зазначається, що це викликає нове занепокоєння з приводу неправдивих заяв, які поширюються напередодні голосування в США та Австралії.

"Після запровадження у 2022 році функції, яка дозволяла користувачам повідомляти про дописи, що, на їхню думку, вводять в оману щодо політики, минулого тижня X видалив категорію "політика" зі свого випадаючого меню в усіх юрисдикціях, окрім Європейського Союзу", - заявив дослідник Reset.Tech Australia.

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Користувачі все ще можуть повідомляти про дописи в X по всьому світу з приводу багатьох інших скарг, таких як пропаганда насильства або мови ворожнечі, додав дослідник.

X не відразу був доступний для коментарів, зазначає агентство.

"Видалення можливості для людей повідомляти про ймовірну політичну дезінформацію може обмежити втручання в той час, коли платформи соціальних мереж перебувають під тиском, щоб обмежити поширення неправдивої інформації про чесність виборів, яка стрімко зростає в останні роки.

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Це відбувається менш ніж за три тижні до референдуму в Австралії, першого за чверть століття, щодо внесення змін до конституції з метою створення консультативного органу корінних народів при парламенті, і за 14 місяців до президентських виборів у США", - підкреслює Reuters.

"Було б корисно зрозуміти, чому Х, схоже, відступили від своїх зобов'язань щодо серйозної дезінформації, яка призвела до реальної політичної нестабільності в США, особливо напередодні "гарячого року" виборів у всьому світі", - сказала виконавчий директор Reset.Tech Australia Еліс Доукінс.

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