"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Перемишля

8 жовтня закінчуються ремонтні роботи на станції Перемишль, відтак поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль повернуться до свого звичного розкладу руху.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Крім цього, склад поїзда №73/74 Харків-Перемишль збільшиться вдвічі, додали в УЗ.

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

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"Оновлений формат курсування поїзда покращить сполучення Харкова з Польщею на додачу до рейсу Харків — Хелм", – наголосили в "Укрзалізниці".

Квитки на рейси вже можна купити в застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ — Хелм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт. Тобто, до звичного обсягу міжнародних рейсів буде ще один рейс.

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Нагадаємо:

Приватна польська залізнична компанія SKPL незабаром почне виконувати нові рейси за маршрутом Рава-Руська - Варшава, а найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник в Центральній Європі RegioJet (Чехія) запустить рейси за маршрутами Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер.

Економічна правда