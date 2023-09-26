З Польщі, Чехії та Німеччини запускають нові залізничні рейси в Україну

Приватна польська залізнична компанія SKPL незабаром почне виконувати нові рейси за маршрутом Рава-Руська - Варшава, а найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник в Центральній Європі RegioJet (Чехія) запустить рейси за маршрутами Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сполучення (Рава-Руська - Варшава за участю польської компанії SKPL - ред.) буде запущено в жовтні поточного року. Це буде перший досвід співпраці "УЗ" з європейською компанією на пасажирському напрямку", - сказав він.

А RegioJet почне виконувати рейси Чоп - Прага приблизно з листопада. Крім того, до кінця 2023 року можуть бути запущені рейси за маршрутом Перемишль - Берлін - Ганновер.

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Глава УЗ уточнив, що замовником цих послуг є Укрзалізниця, оскільки компанія не має достатньо рухомого складу для виконання пасажирських перевезень євроколією.

"SKPL платимо ми як замовники послуг перевезення пасажирів їхнім рухомим складом. Але кошти від продажу квитків отримує УЗ. RegioJet працює за іншою моделлю: буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється", - розповів Лященко.

"Стратегічно ми, звичайно, бачимо себе гравцем на цьому полі. Згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія УЗ, як з'явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Але це складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви. Мушу визнати, це питання не одного року", - додав він.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що УЗ восени планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська - Варшава, який щодня зможе забезпечити перевезення майже 500 пасажирів в обох напрямках. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які довозитимуть пасажирів до Львова.