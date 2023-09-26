Через обстріл інфраструктури тимчасово обмежували рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном

У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежили рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Зазначається, що пасажирів поїзда 218 до Херсона доставлять шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

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В УЗ додали, що роботи по відновленню руху тривають, та порадили слідкувати за офіційними каналами компанії.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на військову адміністрацію, у понеділок близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.

"Маємо влучання в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Наразі працівники адміністрації району обстежують територію. У разі виявлення пошкоджень житлових будинків, повідомлю додатково", - написав він.

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Оновлено:

Станом на 12-30 Укрзалізниця повідомила про повне відновлення руху поїздів між Миколаєвом та Херсоном.

Економічна правда